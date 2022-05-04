Свечи с Зеленским нашли на британских прилавках

Страны Запада активно продвигают президента Украины Владимира Зеленского. На полке магазина в Англии обнаружили свечи с его изображением. Об этом рассказали авторы Telegram-канала «Украина.ру».

На табличке около свечей написали, что все средства с продажи сувенира пойдут на поддержку жителей Украины. Упаковку украсили изображением Зеленского в образе святого.

«Написано, что это свечи. Судя по картинке Владимира Зеленского в Британии причислили к лику святых», — написали они.

Также авторы паблика отметили, что подобным занимаются только после смерти человека.

СМИ начали часто замечать подобные сувениры с изображением Зеленского. В одном из зарубежных магазинов обнаружили похожие свечи, но с более сдержанным образом Зеленского. На них глава Украины предстал не в рясе, а в национальной одежде. Эту свечу стоимостью почти 20 долларов обнаружили в разделе «Игрушки для детей всех возрастов». К формированию «культа личности» Зеленского отнести и фотосессию украинского лидера для обложки «Time».