Сварка + 2700 тонн селитры. Во взрыве в Бейруте погибли уже 70 человек

«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры», — такими данными поделились представители силовых структур.

На данный момент известно, что всего в катастрофе погибли 70 человек, пострадали более трех тысяч человек. Среди пострадавших оказались многие дипломаты, в том числе сотрудница посольства России и две работницы посольства ФРГ. О состоянии последних ничего неизвестно.

Видео: 18+ Слабонервных, детей, стариков и беременных женщин просим не включать ролик

Армия Израиля готова прислать военных, чтобы помочь в спасательной операции. Нетаньяху поручил главе совета нацбезопасности обсудить с координатором ООН по ближневосточному мирному процессу возможную помощь стране.