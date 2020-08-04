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    04 августа 2020, 23:49

    Сварка + 2700 тонн селитры. Во взрыве в Бейруте погибли уже 70 человек

    Наталья Жуковская

    Причиной взрыва могли стать сварочные работы вблизи хранилища с 2700 тоннами селитры в порту Бейрута. Такие выводы сделали предварительно в МВД Ливана, сообщил телеканал LBC international.

    «При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры», — такими данными поделились представители силовых структур.

    На данный момент известно, что всего в катастрофе погибли 70 человек, пострадали более трех тысяч человек. Среди пострадавших оказались многие дипломаты, в том числе сотрудница посольства России и две работницы посольства ФРГ. О состоянии последних ничего неизвестно.

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