Мир 28 марта 2023, 22:19 «Свалка Европы». Китайцы высмеяли министра обороны Украины за фото с западными танками Читателей портала «Гуаньча» рассмешила фотография главы Минобороны Украины с танком Defense.gov

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Читатели китайского портала «Гуаньча» подняли на смех фотографию министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне полученной от НАТО техники. Многих пользователей Сети рассмешило количество запечатленных на снимке боевых машин.

Накануне Резников сообщил в социальных сетях, что украинские десантно-штурмовые войска приняли на вооружение западную технику. Речь идет о британских танках Challenger, американских бронетранспортерах Stryker и бронированных автомобилях Cougar, а также немецких БМП Marder. Он поделился фото, на котором показал четыре западных и одну украинскую машину.

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«Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!» — написал один из комментаторов.

«Наверное, привезли только эти пять машин», — отметил другой.

«Поздравим Украину: она стала свалкой США и Европы!» — сыронизировал третий читатель.

«У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — добавил в комментариях еще один пользователь.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что н а Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A 6. Изначально ФРГ обещала предоставить ВСУ 14 танков Leopard 2A6, но для формирования танкового батальона не хватило моделей.