Свадебные казусы обсудили в Сети. Там много неловкого и смешного

Американский телеведущий Джимми Фэллон запустил в Twitter флешмоб: он призвал пользователей поделиться свадебными казусами с хэштегом #WeddingFail («Свадебный провал»). Люди охотно поведали о смешном и неловком.

Сам Фэллон рассказал, что однажды на свадьбе поздравил мать невесты, которая на поверку оказалась ее сестрой.

Пользовательница Jordyn Reyes рассказала историю о свадьбе подруги своей семьи. Родители невесты были очень религиозны, поэтому бар с выпивкой пришлось организовать в гараже. Гости бегали туда, чтобы промочить горло. На столе там красовалась записка-предупреждение, что ни одного стакана из гаража выносить нельзя.

Amanda Hughes Sparks поведала, что на свадьбе друзей жених в самый ответственный и трогательный момент назвал свою жену именем бывшей. Занавес.

Tomthunkit опубликовал видео, на котором его пес метит белое платье его избранницы. «Похоже, моей собаке не нравится моя невеста», — написал пользователь.

Ginger Kanwischer подруга поручила украсить свой свадебный торт цветами, которые были в холодильнике. Там же лежал и букет невесты. Именно его старательная помощница и уничтожила.

Yahya снимал однажды свадьбу на видео. Все гости думали, что он фотографирует и постоянно замирали для снимка. Он сделал табличку «Я снимаю видео» и прилепил ее себе на рубашку скотчем. Но большинство историй были про напившихся гостей, которые танцевали на столах, падали и ломали себе кости.