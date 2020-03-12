Свадьбы и похороны запретили в Италии из-за коронавируса
После введения карантина в Италии прекратились свадебные и похоронные церемонии. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал CNN.
По данным сайта «Утро.ру», с начала карантина в стране видели лишь одни похороны. Священник, не подходя близко к церемонии, прочитал краткую молитву.
Также в Италии отменили все мероприятия и закрыли все магазины, кроме продуктовых.
На данный момент в стране инфицировано более 12 тысяч человек, из них около 800 — с летальным исходом.