Свадьбы и похороны запретили в Италии из-за коронавируса

По данным сайта «Утро.ру», с начала карантина в стране видели лишь одни похороны. Священник, не подходя близко к церемонии, прочитал краткую молитву.

Также в Италии отменили все мероприятия и закрыли все магазины, кроме продуктовых.

На данный момент в стране инфицировано более 12 тысяч человек, из них около 800 — с летальным исходом.