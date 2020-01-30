Свадьбы и похороны запретили проводить в Пекине 2 февраля 2020 года

Пекин останется без свадеб в популярную у молодоженов дату 02.02.2020. Власти города из-за эпидемии коронавируса временно отменили все регистрации браков и даже церемонии прощания с умершими.

Глава управления гражданской администрации Пекина Ли Ваньцзюн рассказал, что в Пекине прекратили работать все 12 похоронных бюро. Ведь на церемонии должны были прийти десятки человек. Это значит, что на таких событиях риск заражения повышается. Об этом сообщило агентство China News.

Из-за борьбы с вирусом свои планы вынуждены поменять и влюбленные. Многие из них хотели пожениться 2 февраля 2020 года. Дата очень символична для Китая. Это сочетание цифр в китайском языке похоже на фразу «я люблю тебя, люблю тебя».

«С одобрения правительства города все органы, регистрирующие брак в городе, отменяют регистрацию браков, запланированных на 02.02.2020», — заявили власти города. Их сообщение процитировало РИА «Новости».

Ранее «360» писал, что 02.02.2020 значит с точки зрения нумерологии и астропсихологии.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Первым заболевшим был житель города Ухань. Случаи заражения зафиксировали по всей стране, а также за ее пределами. По последним данным, 170 человек умерли, заболели 7711. Последние новости о китайском коронавирусе — в большом материале «360».