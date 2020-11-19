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    19 ноября 2020, 18:19

    Свадьба японской принцессы и парня из простой семьи снова отменилась

    Дарья Морозова

    Японская принцесса Мако собиралась выйти замуж за парня из обычной семьи, но свадьбу в очередной раз пришлось перенести из-за неких «обстоятельств». Об этом сообщил телеканал «Царьград».
    Свадьба японской принцессы и парня из простой семьи снова отменилась

    Мако познакомилась со своим нынешним партнером Кэи Комуро во время учебы в университете. Ранее она уже неоднократно планировала свадьбу, которая по каким-то причинам все время отменялась.

    Это произошло и в 2017 году, и в 2018. Весной 2020 года бракосочетание было запланировано вновь, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. После была назначена новая дата, но событие снова отменили из-за того, что «обстоятельства сложились неудачно».

    Сама принцесса не намерена отменять своего решения, даже если ради этого придется пожертвовать титулом.

    Ранее инсайдеры сообщили о ссоре принца Гарри и его жены Меган Маркл. Предположительно, причиной разногласий стали выборы нового президента США.

    Уточняется, что члены королевской семьи не должны высказываться о политике. По этой причине, Гарри не делился мнением о кандидатах на пост главы Штатов. Также он пытался остановить свою супругу от агитационных речей в пользу Джо Байдена.

    На этой почве между возлюбленными завязался конфликт, в ходе которого Гарри заявил, что из-за жизни в США он лишен возможности навещать своих близких