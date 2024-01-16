Мир 16 января 2024, 11:06 Suzuki приостановил работу завода в Венгрии из-за проблем с поставками деталей Kyodo: завод Suzuki в Венгрии остановили из-за сбоя поставок через Красное море Unsplash

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Японский производитель автомобилей Suzuki вынужденно приостановил на неделю завод в Венгрии на фоне задержек с поставками деталей из-за эскалации в Красном море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Производственные линии не будут работать с 15 до 21 января. Собираемым здесь автомобилям не хватает двигателей и других компонентов.

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В ноябре хуситы, правящие на севере Йемена, заявили, что в знак поддержки Палестины будут атаковать все связанные с Израилем суда в Красном море. Число перевозок через Суэцкий канал резко снизилось.

США и еще девять государств объявили о защите судоходства в Красном море. Хуситы неоднократно атаковали западные корабли в этом регионе, используя ракеты и беспилотники. Китай не стал присоединяться к США и Великобритании в борьбе против хуситов.