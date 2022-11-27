Мир 27 ноября 2022, 17:19 Суверенность Украины гарантирует безопасность Европе — Орбан Премьер Венгрии Орбан: для отсутствия угрозы ЕС со стороны России нужна суверенная Украина РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что независимость Украины обеспечивает безопасность Европы. Об этом сообщило издание 24.hu со ссылкой на пресс-службу венгерского лидера.

«Европа едина в своих целях. И главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», — отметил Орбан.

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По словам венгерского премьера, обсуждение санкций против России с другими странами ЕС продолжится. Он также отметил, что повышение цен на энергоносители вредит европейской экономике.

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Ранее Орбан ответил на возмущенные выпады Украины из-за его шарфа с «Великой Венгрией». Политик пришел в нем на футбольный матч.

МИД Румынии также возмутил шарф премьер-министра Венгрии. Политолог, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин объяснил, что Орбан шарфом с «Великой Венгрией» показал суверенный путь своей страны.