Суточный прирост заболевших ковидом побил рекорд в Турции

Минздрав Турции зафиксировало максимальное за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки. Рекордный показатель составил 2 апреля более 42 тысяч случаев.

Согласно ежедневной сводке Минздрава, 2 апреля турецкие медики выявили 42 308 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались после инфицирования 179 пациентов. Специалисты за сутки провели 248 968 тестов на выявление вируса.

«Теперь общее число умерших составляет 31 892, а инфицированных — 3,4 миллиона», — отметили в министерстве.

Врачам удалось поставить на ноги 3,059 миллиона заболевших. Всех выздоровевших выписали домой из больниц. В предыдущий раз максимальное число заразившихся зафиксировали 1 апреля. Тогда сообщалось о 40 806 инфицированных.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в большинстве турецких провинций будет действовать комендантский час. Жители страны не смогут выходить на улицу по выходным. Запрет ввели с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Сейчас в Турции продолжается вакцинация населения от коронавируса. Для прививок используют препараты CoronaVac и Pfizer/BioNTech.