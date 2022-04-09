Суточная заболеваемость ковидом в Китае вновь побила рекорд

За сутки в Китае зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения COVID-19 — это новый рекорд для КНР за всю пандемию. Показатель на 4% выше, чем днем ранее, и в два с половиной раза выше, чем ровно за неделю до этого, сообщил ТАСС со ссылкой на данные китайского Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Большинство новых носителей вируса (23 815) — бессимптомные. Почти все заразились на территории КНР, из-за границы прибыли только 94 человека.

Общее количество заразившихся, которые переносят ковид бессимптомно и находятся под наблюдением медиков, за неделю выросло в 2,7 раза — примерно до 174 тысяч. Заразившихся с симптомами коронавируса за этот период стало меньше почти на 15% — сейчас таких чуть более 23 тысяч.

Самые мощные вспышки ковида зарегистрировали в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток). Именно на этих территориях находятся около 94% заразившихся.

О суточном рекорде по заболеваемости ковидом в Китае также сообщалось 7 апреля.