Эксклюзив 06 июля 2023, 18:40 Существование ценой крови других. Зеленский цепляется за свой режим Политэмигрант Авва: Зеленский попытается продлить жизнь режима ценой крови Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжит цепляться за продление жизни выстроенного им режима, не погнушавшись ценой крови. Об этом «360» сообщил латвийский политэмигрант Вадим Авва.

«Мне бы не хотелось вообще рассуждать о политической субъектности Украины, ее не существует. Зеленский пытается пролонгировать существование своего режима ценой крови», — сказал он.

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Авва отметил, что заявление Зеленского о проблемах в контрнаступлении из-за сбоев в поставках оружия появилось только сейчас, хотя на Западе придерживаются другого мнения.

«Я отошлю к словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, который заявлял, что оружие ВСУ поставили в полной мере. Все остальное касается линии Пентагона, который и проводит эту войсковую операцию. Их намерение заменить авиацию высокоточным оружием не оправдалось», — продолжил политэмигрант.

Авва выразил мнение, что страны НАТО на ближайшем саммите организации в Вильнюсе согласуют ввод своего контингента на территорию европейских союзников, что обострит конфронтацию с Россией.

В Вильнюсе оформят следующий шаг эскалации. Весь конфликт напоминает Вьетнамскую войну, там была армия Южного Вьетнама с 1,5 миллиона человек. А контингент США составлял около полумиллиона солдат и офицеров. Вот здесь в роли этого американского контингента они задействуют европейские силы под эгидой НАТО. Вадим Авва Латвийский политэмигрант

Он отметил, что неважно, как именно будут называться эти силы.

«Важно, что они продолжат концентрироваться на войне с Россией согласно решению саммита альянса в Мадриде от 2022 года. Тем более решение об увеличении контингента с 40 до 300 тысяч было подготовлено и согласовано еще до начала СВО. Они сосредоточат эти силы в Прибалтике, Польше, Румынии и Финляндии», — заключил Авва.

Ранее Зеленский пожаловался, что контрнаступление ВСУ идет по смещенному графику из-за перебоев в поставках западных вооружений.