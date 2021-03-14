«Суровые» болгары восхитились российскими уазиками

Болгарское издание «Факти» опубликовало статью со словами гендиректора УАЗ Адиля Ширинова о том, компания производит автомобили прошлого века, поскольку на них до сих пор есть спрос. Читатели отметили, что российские уазики имеют превосходное качество и хорошо подходят для «суровых людей».

Глава Ульяновского автозавода объяснил популярность моделей «Хантер» и «Буханка» в России географическими особенностями и невысокой покупательской способностью.

Один из пользователей указал, что российский УАЗ — это «джип для суровых людей», а не для «жандармов, которые катаются по асфальту в Альпах».

«„Хантер“ на бездорожье превзойдет 99% западных внедорожников», — написал один из читателей.

«Просто нынешние внедорожники того не стоят», — указал еще один.

«Максимальная надежность в любых условиях. Максимальная проходимость. Простота обслуживания. Невысокая цена. Много ли вы знаете еще таких автомобилей, в отличие от той порнографии, которая выпускается сейчас?» — написал другой пользователь.

В конце 2020 года стало, что автомобили УАЗ начнут продаваться в США. Дистрибьютором российской марки стала компания Bremanch.