Мир 22 января 2024, 02:17 Суровая зима в США привела к гибели 89 человек CBS News: 89 человек погибли из-за аномальных морозов и непогоды в США Freepik

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Арктический мороз продолжает бушевать в США. Число погибших из-за последствий аномального холода выросло до 89, сообщило CBS News.

В Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне — 16. Три человека получили серьезные травмы при падении дерева на автомобиль. Больше всего ДТП, падений деревьев и других ЧП из-за погодных условий зафиксировали в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Нью-Йорке, Вашингтоне и других штатах.

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Власти Орегона объявили режим ЧС после того, как ледяные штормы оставили без электричества 45 тысяч человек. Проблемы с электроэнергией также наблюдались в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане. В Чикаго температура воздуха упала до — 34 градусов, после этого школы в штате приостановили работу.

В субботу, 21 января, сообщалось о 61 погибшем в Соединенных Штатах из-за арктического циклона. В ряде американских штатов синоптики прогнозируют морозы до –35 градусов.