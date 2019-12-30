Сурков вошел в топ-10 мировых советников по версии Guardian

В материале британские журналисты назвали Суркова «серым кардиналом Кремля». СМИ считают, что помощник Путина, который занимается вопросами урегулирования конфликта на Украине, пользуется большим влиянием.

«Он пришел в структуры власти с Путиным в 1999 году и был заместителем премьер-министра до 2013 года», — написала британская газета.

Издание отметило, что Сурков придумал такой термин, как «суверенная демократия», который определяет российскую политическую систему. Она, по мнению издания, сочетает в себе открытость и контроль сверху.

Также в число влиятельных политических советников вошли советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер, министр экономики и энергетики ФРГ; политический союзник канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер; вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который представляет Китай на торговых переговорах с США; советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджита Довала.

Кроме того, в топ-10 оказались официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай; официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын; командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани; заместитель главы управляющего Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти); президент Кубы Мигель Диас-Канель. Последний является советником генерального секретаря Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро.