Мир 29 ноября 2023, 14:54 Сурков рассказал о тайных мечтах украинской политической элиты Сурков: в офисе Зеленского продолжили втайне мечтать о новых Минских соглашениях Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Многие в офисе президента Украины Владимира Зеленского втайне мечтают о переговорах и заключении новых Минских соглашений. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в статье, опубликованной изданием «Актуальные комментарии».

«Многие на Банковой [улице] тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку», — отметил он.

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Сурков подчеркнул, что Украина не смогла разработать дальнейший план действий и тем самым вызвала у украинцев разочарование. По его мнению, ситуацию не смогут изменить ни американский лидер Джо Байден, ни главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия признался, что у страны нет военного плана на 2024 год. Он добавил, что украинское руководство ждет его уже долгое время. Арахамия также подтвердил, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон повлиял на решение Украины не подписывать мир с Россией, сообщил RT.