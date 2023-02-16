Мир 16 февраля 2023, 12:59 Сурков признался, что не рассчитывал на эффективность Минских соглашений Бывший вице-премьер Сурков заявил, что не рассчитывал на выполнение «Минска-2» РИА «Новости»

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Работая над вторыми Минскими соглашениями, бывший вице-премьер, экс-помощник президента России Владислав Сурков не рассчитывал на их выполнение. Он признался в этом директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, который опубликовал блиц-интервью в своем Telegram-канале.

Чеснаков спросил политика о работе над Минскими соглашениями — исходил ли он из того, что договоренности должны быть выполнены. Владислав Сурков ответил отрицательно. Бывший вице-премьер подтвердил, что доволен успехами российской армии и тем, каким образом страна расширила свои западные границы. Он выразил надежду, что отношения с Западом в будущем нормализуются.

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В феврале 2022 года политик написал статью о геополитике и оскорбительном, по его мнению, мирном соглашении с Германией 1918 года — Россия отказалась от Прибалтики, Белоруссии и Украины.

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Договор отменили, и СССР вернули эти территории, но после его распада западная граница опять отодвинулась на восток.

Сурков заявил, что предстоит «много геополитики» — практической, прикладной и контактной для заключения «правильного мира». Директор Центра политической конъюнктуры взял у него короткое интервью в годовщину выхода этой статьи.