Сурков приехал в Сухум для урегулирования политического кризиса

Вице-премьер Абхазии Даур Аршба заявил, что прибытие представителя Кремля связано со сложной политической ситуацией, которая сложилась в республике.

В минувший четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников действующего главы государства. Участники протестной акции захватили администрацию президента и потребовали передать всю власть в стране парламенту. Как сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-атташе России Дениса Лаврикова, россиян среди пострадавших не было.

В администрации президента назвали случившееся попыткой государственного переворота. В этот день в Верховном суде Абхазии рассматривалась жалоба лидера партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он требовал проведения перевыборов после того, как во втором туре голосования незначительно уступил по количеству голосов действующему президенту страны Раулю Хаджимбе. На сторону оппозиции встали депутаты, которые большинством голосов приняли решение о добровольной отставке лидера страны.

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы, а сегодня стало известно, что ЦИК Абхазии назначил повторные выборы на 22 марта. При этом ведомство отметило, что Хаджимба может опротестовать решение Верховного суда.