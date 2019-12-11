Сурков назвал фантазиями слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже

После саммита «нормандской четверки» глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова якобы сдали нервы. Тот, в свою очередь, призвал не верить фантазиям человека, который не был на переговорах.

«Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. <…> Он говорит, что его — цитирую — „близко не подпустили“ к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров „нормандской четверки“», — приводит заявление Суркова ТАСС.

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Он также отметил, что прошедшая «нормандская встреча» не была особенно трудной или эмоционально заряженной, а, скорее, длительной.

Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. Как позже утверждал Аваков, стороны обсуждали вопрос линии разграничения в Донбассе.

Сначала якобы президент Украины Владимир Зеленский «взорвался» и накричал на главу МИД России Сергея Лаврова. Затем, по словам Авакова, Сурков бросил на стол документы и повысил голос из-за того, что украинская сторона не согласилась на предложения по разведению войск.