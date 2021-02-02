Сурки из Ленинградского зоопарка проспали День сурка

Уточняется, что их сон стал менее крепким, но полностью они пока не проснулись.

«На данный момент сурки не вышли из домика. Их слышно, что они некрепко спят, но они не выходят. У нас два сурка — Ижорик и Августина», — рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что это нормальное явление и сурки иногда выходят из спячки даже в апреле.