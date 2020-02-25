Сурайкин назвал «очередным националистическим пиаром» желание Киева избавиться от книг времен СССР

Он считает, что те, кто пытаются лишить россиян и украинцев памяти об общем прошлом, являются фашистами.

«Это неуважительное отношение не только к советскому наследию, но и вообще ко всей многовековой истории дружбы между нашими народами, — убежден политик. — Однако уничтожить ее полностью у националистов не получится. Она слишком всеобъемлющая, и при нынешнем плачевном экономическом положении Украины ресурсов на это варварство у ее руководства явно не хватит», — заявил депутат.

По словам Сурайкина, директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль занимается разобщением россиян и украинцев. Именно она предложила заменить советскую литературу в библиотеках на современную украиноязычную.

Руководитель партии уверен, что у Киева не получится это сделать. Так как большая часть украинцев отрицательно относится к подобным действиям и все еще считает себя частью единого славянского народа.