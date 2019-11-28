Супружескую пару могут повесить в Сингапуре за издевательства над маленьким сыном

По данным издания, супруги держали маленького сына в клетке, кормили кошачьей едой и за малейший проступок жестоко наказывали. Как-то раз ребенок тайком съел ложку сухого молока. Отец раскалил эту ложку на огне и прижег руку мальчика. В другой раз он облил ребенка кипятком за неосторожное слово.

В результате несчастный мальчик угодил в больницу с 75% ожогами тела и скончался. Медики нашли на его теле следы побоев. В частности у него был сломан нос и повреждены почки. Супруги не признали своей вины. Либо они сядут за решетку на всю жизнь, либо их повесят.