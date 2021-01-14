Супружеская пара воровала еду из супермаркетов при помощи детской коляски в Севастополе

Во время задержания они украли товаров на четыре тысячи рублей. По данным ведомства, супруги складывали украденное в коляску к своему ребенку. В итоге в очередной раз пропажу заметила управляющая.

«Находясь в торговом зале, 35-летний посетитель вместе со своей 23-летней спутницей похитили нужные им вещи, сложили их к своему ребенку в детскую коляску, а затем скрылись. Заметив пропажу товара, 46-летняя управляющая магазином обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас подозреваемые задержаны. На них завели уголовное дело по статье «Кража». По результатам проверки они оказались причастны и к другим подобным преступлениям. Им грозит тюремный срок до пяти лет.

Ранее жители Челябинской области незаконно подключились к нефтепроводу и выкачали около 77 тонн сырья. Пропажу нефти обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ.