Мир 27 декабря 2022, 18:54 Супружеская пара из Китая наняла профессионального геймера, чтобы отвлечь сына от компьютерных игр

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Супружеская пара из Китая использовала необычный способ, чтобы отвлечь сына от компьютерных игр. Они наняли профессионального геймера, чтобы тот обыграл мальчика, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Odditycentral.

Родителей беспокоило, что их ребенок забросил учебу, уточнила RostovGazeta. Потерпев около 10 поражений опытному игроку, мальчик начал терять интерес к играм.

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Сам геймер отметил, что в Китае родители нередко пользуются подобным способом, чтобы отвлечь детей от компьютера.

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