Полицейская резня. Главное о нападении на префектуру в Париже Подробнее

Жена преступника находилась под стражей с четверга, 3 октября. По данным прокуратуры, в день нападения преступник «отправил своей жене 33 СМС-сообщения религиозной направленности, которые оканчивались словами „Аллах акбар“ (по-арабски „Аллах велик“. — прим. ред.)».

Административный сотрудник зарезал четырех полицейских в здании префектуры в Париже в минувший четверг, 3 октября. Мужчина проработал на государственной службе 20 лет, 16 из которых он занимался обслуживанием компьютеров в полицейском управлении.

Напавшего застрелил боец спецназа во внутреннем дворе. Изначально следователи рассматривали версию конфликта злоумышленника с начальством. После дело переквалифицировали на статью «Терроризм».

Прокурор Парижа Жан-Франсуа Рикар заявил, что задержанный общался с членами радикального исламского движения.