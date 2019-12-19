Супруги прожили 70 лет и умерли с разницей в несколько минут

Супруги из американского города Джексон, штат Мичиган, прожили в браке 70 лет и умерли с разницей в 20 минут на соседних кроватях в одном хосписе.

Лес и Фреда поженились в ноябре 1949 года. Как рассказали внуки и правнуки пары, дед служил в Военно-воздушных силах США, а потом продолжил службу в полиции в Мичигане. Он все время что-то мастерил, копошился в саду и во дворе, любил что-то делать для дома своими руками. Ему нравился актер Джон Уэйн и, соответственно, вестерны. Бабушка собирала кулинарные рецепты и поваренные книги.

Говорят, что пара повздорила только один раз в жизни. Это случилось когда Лес втайне от жены записался в армию.

Супруги любили отдых на побережье. Их любимым развлечением было забираться на маяки.

Пару доставили в хоспис 6 декабря. На следующий день 7 декабря они умерли, лежа на соседних кроватях. Разница во времени их смерти составила 20 минут. У них остались двое детей, четверо внуков и восемь правнуков.