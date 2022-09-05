Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Мир

05 сентября 2022, 23:20

Охлобыстин приехал в Донбасс

Глава ДНР Пушилин рассказал о визите Охлобыстина с женой в Донбасс

Читать 360tv в

Актер и режиссер Иван Охлобыстин вместе с супругой Оксаной прибыли в Донбасс. С известной четой встретился глава ДНР Денис Пушилин. Об этом донецкий политик написал в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что семья Охлобыстина старается во всем поддерживать его.

Реклама

«Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя», — отметил политик.

Реклама

Он охарактеризовал беседу с актером и его родными как теплую. Темами для разговора стала помощь жителя Донбасса и расположенным на этой территории религиозным учреждениям.

«О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места», — подчеркнул Пушилин.

Охлобыстин был одним из первых российских артистов, поддержавших спецоперацию на Украине. Артист неоднократно приезжал в Донбасс, чтобы поддержать ее жителей. До этого он запустил флешмоб, декламируя стихотворение из фильма Алексея Балабанова «Брат».

Донбасс

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама