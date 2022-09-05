Мир 05 сентября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

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Viber Охлобыстин приехал в Донбасс Глава ДНР Пушилин рассказал о визите Охлобыстина с женой в Донбасс РИА "Новости", Иван Охлобыстин

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Актер и режиссер Иван Охлобыстин вместе с супругой Оксаной прибыли в Донбасс. С известной четой встретился глава ДНР Денис Пушилин. Об этом донецкий политик написал в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что семья Охлобыстина старается во всем поддерживать его.

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«Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя», — отметил политик.

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Он охарактеризовал беседу с актером и его родными как теплую. Темами для разговора стала помощь жителя Донбасса и расположенным на этой территории религиозным учреждениям.

«О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места», — подчеркнул Пушилин.

Охлобыстин был одним из первых российских артистов, поддержавших спецоперацию на Украине. Артист неоднократно приезжал в Донбасс, чтобы поддержать ее жителей. До этого он запустил флешмоб, декламируя стихотворение из фильма Алексея Балабанова «Брат».

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