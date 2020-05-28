Супруги из Норвегии нашли могилу викингов во время ремонта в своем доме

Археологи предположили, что захоронение под домом сделали более тысячи лет назад. По данным местных изданий, древний топор и стеклянную бусину нашли «прямо под старыми половицами». Необычные предметы обнаружились при проведении работ по термоизоляции.

«Мы подумали, что бусина — колесо от игрушечной машинки. Но потом увидев топор, обратились в администрацию округа Нурланд», — уточнила хозяйка дома.

Специалист уточнил, что «никогда не слышал ни о чем подобном», несмотря на 30-летний стаж работы.

«Думаю, они [семейная пара -ред.] получат награду. Это нормальная ситуация для Норвегии — люди, нашедшие артефакты прошлого, получают вознаграждение от правительства», — добавил археолог.

Обнаруженные вещи отправили в музей. В настоящее время в доме супругов проходят раскопки.

СМИ не уточняют дальнейшие планы семейной пары: остаться в доме или переехать в другое место.