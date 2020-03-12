Супруги из Италии умерли от коронавируса в один день. Они прожили вместе 60 лет

Супруги из Италии умерли от коронавируса в один день — с разницей всего в два часа. Они были в браке 60 лет.

Об этом Daily Mail рассказал их сын Лука. Его отцу было 86 лет, а маме — 82 года. Они жили в городе Альбино, северной провинции Бергамо.

Мужчина рассказал, что больше недели его родители находились дома — у них была высокая температура. Когда состояние пожилых людей ухудшилось, их госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, супруги скончались 10 марта — женщина умерла в 9:15, а мужчина в 11:00.

Сын пары рассказал, что не смог увидеть их перед смертью. Виной тому — карантин.

Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить Лука.

Сейчас мужчина помещен на карантин — врачи проверяют, заразился ли он коронавирусом от родителей. Вместе с ним в изоляции от общества находятся жена и двое детей.

За последние сутки в Италии от нового типа инфекции скончались почти 200 человек. Эта страна первой объявила режим «красной зоны» из-за распространения вируса. Сейчас никто из жителей Италии не может покинуть ее границы, перемещение внутри страны также ограничено. Работу прекратили почти все магазины — за исключением аптек и продуктовых.