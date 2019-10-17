Супруга Зеленского очаровала стильным нарядом

Елена Зеленская прилетела в Латвию в костюме голубого цвета. Она надела пиджак, юбку-миди и лодочки на низком каблуке. Пользователи Сети отметили хорошее чувство стиля у первой леди Украины.

«Женственно, строго и… мило!», «Самая лучшая, наша прекрасная первая леди», «Прекрасно», «Молодец», «Неимоверно красива», — написали подписчики.

Владимир и Елена Зеленские сразу после прибытия в Латвию отправились на встречу с латвийским лидером Эгилсом Левитсом. Президенты стран провели встречу на площади у Рижского замка.