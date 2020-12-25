Супруга Зеленского не исключила, что муж захочет остаться на второй срок

Она пояснила, что не обсуждала с мужем эту тему и не будет поднимать этот вопрос.

«Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать», — процитировал первую леди Украины сайт «Утро.ру».

Зеленская отметила, что не желает настраиваться на такой сценарий. Также она призналась, что почти не тоскует по тем временам, когда ее супруг не занимался политикой. Жена президента отказалась отвечать на вопрос о том, какие ограничения накладывает на нее статус супруги главы Украины.

Своей главной функцией в качестве первой леди она видит «дипломатию мягкой силы». Елена Владимировна подчеркнула, что ее голос будет услышан, чем важно пользоваться.

Накануне Зеленский заявил, что может позвонить и пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в настоящий момент у него нет предмета для разговора.