Супруга Виктора Бута рассказала о первой за семь лет встрече с мужем

Супруга россиянина Виктора Бута Алла рассказала о своих впечатлениях от первой с 2012 года встречи с мужем, отбывающим наказание в тюрьме Мэрион в Иллинойсе (США).

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«Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась… Нам не давали за руки держаться, что-то передавать, вообще ничего нельзя, чисто визуальный контакт. Слава богу, что не через стекло», — рассказала Алла Бут интервью программе «Сегодня» на телеканале НТВ.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу Соединенных Штатов. Его обвинили в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Ее считают террористической в США.

Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако после этого, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. После этого его экстрадировали в США, где в 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего его приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.