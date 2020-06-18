Супруга новосибирца, на которого упала остановка, подаст в суд на чиновников

По данным телеканала «Царьград», автобусная остановка уже падала раньше, но администрация Первомайского района ничего не предпринимала. Теперь Гульфия хочет отсудить денежную компенсацию за причиненный вред ее супругу.

Сейчас Гренгрос находится в реанимации в тяжелом состоянии. Неизвестно, когда точно он снова сможет ходить.