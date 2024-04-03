Мир 03 апреля 2024, 17:34 Супруга Макрона снялась в популярном сериале от Netflix Жена президента Франции Макрона Брижит снялась в сериале «Эмили в Париже» Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Супругу французского лидера Эмманюэля Макрона Бриджит заметили на съемочной площадке популярного сериала стриминга Netflix «Эмили в Париже». Снимки 70-летней первой леди Франции разместила газета Daily Mail.

По данным издания, Брижит Макрон досталась эпизодическая роль в четвертом сезоне «Эмили в Париже».

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Жена президента появилась на киносъемках 2 апреля. На ней был надет жакет черного цвета с золотыми пуговицами. Брижит снималась вместе с актрисой Лили Коллинз, исполнившей ключевую роль в проекте.

Журналисты отметили, что супруга президента — «большая поклонница сериала».

Netflix представил третий сезон «Эмили в Париже» 21 декабря 2022 года после премьеры в Париже. Тогда на показ пришли толпы поклонников и весь актерский состав, в том числе Лили Коллинз, Эшли Парк и Камиль Разат.

Работу над четвертым сезоном «Эмили в Париже» пришлось отложить на пару месяцев из-за забастовки членов Гильдии сценаристов США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на слухи о перемене пола своей жены. Он назвал эти сплетни атаками женоненавистников.