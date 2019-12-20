Супруга Елизаветы II госпитализировали

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа, госпитализировали. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Букингемский дворец.

«Герцог Эдинбургский отправился этим утром из Норфолка в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне», — подтвердили в пресс-службе августейшей семьи.

Герцогу 98 лет. Его здоровье в последнее время оставляет желать лучшего. Некоторое время назад он даже отказался принимать участие в публичных мероприятиях.

Как отметили представители Дворца, супруга Елизаветы II доставили в больницу «для осмотра и лечения в связи с возникшими ранее медицинскими проблемами». Как добавили в пресс-службе, в данном случае это скорее «мера предосторожности». Герцогу необходимо пристальное внимание медиков в ближайшие несколько дней.

Решение о прекращении участия в публичных мероприятиях Его королевское высочество принц Филипп, герцог Эдингбурский принял в 2017 году. Королева Великобритании Елизавета II полностью поддержала решение своего супруга и отнеслась к нему с пониманием.