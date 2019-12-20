    20 декабря 2019, 18:19

    Супруга Елизаветы II госпитализировали

    Алексей Сахаров

    Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа, госпитализировали. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Букингемский дворец.

    «Герцог Эдинбургский отправился этим утром из Норфолка в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне», — подтвердили в пресс-службе августейшей семьи.

    Герцогу 98 лет. Его здоровье в последнее время оставляет желать лучшего. Некоторое время назад он даже отказался принимать участие в публичных мероприятиях.

    Как отметили представители Дворца, супруга Елизаветы II доставили в больницу «для осмотра и лечения в связи с возникшими ранее медицинскими проблемами». Как добавили в пресс-службе, в данном случае это скорее «мера предосторожности». Герцогу необходимо пристальное внимание медиков в ближайшие несколько дней.

    Решение о прекращении участия в публичных мероприятиях Его королевское высочество принц Филипп, герцог Эдингбурский принял в 2017 году. Королева Великобритании Елизавета II полностью поддержала решение своего супруга и отнеслась к нему с пониманием.