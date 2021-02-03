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    03 февраля 2021, 19:01

    Супруга экс-премьера Белоруссии заявила об отъезде мужа из страны

    Анатолий Минкин

    Правоохранительные органы Белоруссии задержали руководство Белагропромбанка по делу бывшего премьер-министра Сергея Румаса. До прихода в руководство страны он был председателем правления коммерческой организации.
    Супруга экс-премьера Белоруссии заявила об отъезде мужа из страны

    О задержании сотрудников банка сообщило издание Tut.by со ссылкой осведомленные источники. Собеседники издания не уточнили, в каком статусе находятся доставленные в органы топ-менеджеры. Они уточнили, что речь идет о неких коррупционных делах.

    Супруга Сергея Румаса Жанна заявила, что в данный момент ее муж находится за пределами Белоруссии. Дать другие комментарии она не смогла.

    Дозвониться или связаться в мессенджерах с бывшим премьером журналисты не смогли. Последний раз он проверял сообщения в 05:00.

    РИА «Новости» уточнило, что в МВД Белоруссии заявили, что у них нет информации о задержании бывшего вице-премьера страны. В белорусском КГБ пояснили, что не комментируют эту ситуацию и не могут ее ни подтвердить, ни опровергнуть.

    Как напомнила газета «Известия», президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Сергея Румаса 3 июня 2020 года. Новым премьер-министром страны стал Роман Головченко.

    Это не первое крупное коррупционное дело среди белорусских банкиров. Летом 2020 года арестовали бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико по обвинению в организации преступной группы, которая выводила деньги за границу. Бывшего банкира посадили в Следственный изолятор. Белорусские силовики заинтересовались работой Бабарико после того, как он выдвинулся в качестве кандидата на президентских выборах.