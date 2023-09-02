Мир 02 сентября 2023, 14:35 Супертайфун «Саола» обрушился на юго-восток Китая Последствия супертайфуна «Саола» на юго-востоке Китая показали на видео

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Супертайфун «Саола» прошелся по провинциям Гонконг и Гуадун на юго-востоке Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.

В социальных сетях местные жители поделились видеороликами с места событий. На опубликованных в Сети кадрах людей на открытой местности буквально сносило с ног, а деревья вырывало с корнем шквальным ветром.

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При этом синоптики заявили, что тайфун оказался слабее, чем они предполагали изначально.

Непростые погодные условия вынудили власти Гонконга ввести наивысший уровень штормового предупреждения Т10 впервые с 2018 года, сообщала пресс-служба метеорологической обсерватории города.

В самом городе власти ожидают порывы ветра скоростью до 118 километров в час и выше. Эпицентр тайфуна расположен в 60 километрах от центральной части города.

Местных жителей призвали не покидать жилье и не находиться рядом с шаткими конструкциями в случае выхода на улицу.

Ранее жителей Приморского края предупредили об ухудшении погодных условий из-за тайфуна «Саола».