Мьянма может превратиться в страну, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему региону. В результате этого начнут появляться многочисленные очаги заражения. Такое заявление сделал спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

1 февраля в Мьянме произошел госпереворот. Военные не приняли итоги осенних выборов, которые выиграла правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД). Армия объявила о роспуске правительства и задержала президента и главу МИД страны. Через некоторое время в стране начались многочисленные протесты свергнутой власти.

По словам Эндрюса, после переворота вакцинация в Мьянме застопорилась, тестирование на коронавирус не проводится, а больницы практически остановили работу из-за забастовок медиков.

«Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — „дельта“ и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин», — отметил он. Его слова процитировало РИА «Новости».

Эндрюс уточнил, Что точное количество зараженных и умерших от коронавируса в Мьянме неясно. При этом государство находится возле стран, в которых живет треть земного населения. Эксперт напомнил, что COVID-19 не уважает границы, национальности или идеологии. Он является убийцей, который не знает про дискриминацию.