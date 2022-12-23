Мир 23 декабря 2022, 15:24 Супероружие России подготовили к боевому применению — NYP NYP: ракета «Сармат» почти готова к боевому применению РИА «Новости»

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Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» почти готова к боевому применению, сообщила американская газета The New York Post. Издание напомнило, что в НАТО ракету уже успели окрестить «Сатаной-2».

«Сармат» способна нести на себе 15 боеголовок и относится к классу сверхтяжелых. В России ее считают супероружием, отметили в статье.

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Боеголовки МБР переносятся в разделяемой головной части, таким образом, одна ракета может ударить одновременно по 15 близко расположенным целям.

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В будущем «Сармат» может заменить свою предшественницу — ракету «Воевода». Работу над проектом РС-28 начали еще 11 лет назад, добавил автор материала.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о начале работ по развертыванию ракеты «Сармат».

«Успешные пуски новой ракеты <…> позволили приступить к работе по его развертыванию», — заявил он в ходе коллегии министерства.

В конце ноября «Сармат» запустили в серийное производство. Гендиректор и главный конструктор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь сообщил, что первый успешный пуск ракеты прошел 20 апреля.

По словам специалиста, МБР являются главным фактором ядерного сдерживания и надежным щитом России.