Суперкомпьютер назвал дату конца света | 360°

09 ноября 2022, 07:48
Суперкомпьютер назвал дату конца света
The Daily Star: суперкомпьютер World One предсказал конец света к 2050 году
Конец человеческой цивилизации на планете произойдет примерно к 2050 году. Эту дату спрогнозировал суперкомпьютер World One, написало издание The Daily Star.
Данный суперкомпьютер, собранный по заказу Римского клуба еще в 20-м веке, специализируется на прогнозировании закономерностей развития цивилизаций.
Реклама
Причиной конца света станет загрязнение жителями Земли окружающей среды.
Реклама
«Жизнь, какой мы ее знаем на Земле, перестанет существовать в период с 2040 по 2050 год, — говорится в сообщении.
Ученые предположили, что факторами вымирания человеческой расы станет недостаток чистого воздуха, питьевой воды и еды.
Согласно прогнозу, контроль рождаемости и переход на экологические автомобили не поможет планете выжить.
При этом источник напомнил, что ранее суперкомпьютер давал прогноз, что в 2020 году ситуация на планете уже станет критической.
Планета Земля
Реклама
Реклама