Суперкомпьютер назвал дату конца света | 360°

Мир 09 ноября 2022, 07:48 Суперкомпьютер назвал дату конца света The Daily Star: суперкомпьютер World One предсказал конец света к 2050 году РИА «Новости»

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Конец человеческой цивилизации на планете произойдет примерно к 2050 году. Эту дату спрогнозировал суперкомпьютер World One, написало издание The Daily Star.

Данный суперкомпьютер, собранный по заказу Римского клуба еще в 20-м веке, специализируется на прогнозировании закономерностей развития цивилизаций.

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Причиной конца света станет загрязнение жителями Земли окружающей среды.

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«Жизнь, какой мы ее знаем на Земле, перестанет существовать в период с 2040 по 2050 год, — говорится в сообщении.

Ученые предположили, что факторами вымирания человеческой расы станет недостаток чистого воздуха, питьевой воды и еды.

Согласно прогнозу, контроль рождаемости и переход на экологические автомобили не поможет планете выжить.

При этом источник напомнил, что ранее суперкомпьютер давал прогноз, что в 2020 году ситуация на планете уже станет критической.