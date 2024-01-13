Мир 13 января 2024, 12:34 «Супер-беспредел». Маск — о гибели американца в украинской тюрьме Маск назвал беспределом ситуацию с гибелью блогера Лиры в украинской тюрьме Ron Sachs/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бизнесмен Илон Маск назвал «супер-беспределом» ситуацию с гибелью американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Предприниматель оставил комментарий в соцсети X к сообщению миллиардера Дэвида Сакса о том, что Белый дом не пошевелил и пальцем, чтобы освободить американца.

«Это супер-беспредел», — написал Маск.

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Американского журналиста чилийского происхождения Гонсало Лиру нашли мертвым в украинской тюрьме. Мужчина провел за решеткой несколько месяцев, он вел расследования о президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене.

Накануне американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на Гонсало Лиру-старшего заявил, что американского блогера арестовали за «преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена», сообщило РИА «Новости».

Коллега погибшего Джексон Хинкл обвинил в убийстве Лиры президента Украины Владимира Зеленского. Он уверен, что расправа произошла по поручению американского президента Джо Байдена, ведь блогер открыто критиковал власти Украины и США.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал преступлением гибель журналиста Лира в тюрьме Украины. Дипломат заявил, что ответственность должен понести киевский режим.