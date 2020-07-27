Сундук «Джуманджи» нашли в Канаде

Супруги делали ремонт в своем доме и обнаружили тайник под лестницей. Там они нашли деревянный сундук с искусной резьбой.

«Антонио сказал: „Это как найти сундук с сокровищами Джуманджи“», — поделилась Кайла.

По словам мужчины, все это напомнило ему известный фильм. Особенно из-за того, что он обнаружил внутри сундука. Там находились фотографии, документы, медали Первой и Второй мировых войн и другие предметы, принадлежащие двум людям — Томасу Макки и Лоуренсу Томасу Макки. Супруги изучили документы и выяснили, что Лоуренс — младший, все содержимое принадлежит в основном ему. Он родился в Ванкувере. Во время Второй мировой войны Макки служил в 1-м канадском парашютном батальоне.

Супружеская пара пообщалась с соседями, но узнать какую-либо информацию о семье Макки у них не получилось. Также они не смогли связаться с прошлыми владельцами жилья. Однако Кайла и Антонио не оставляют попытки найти родственников Макки, так как они хотят передать им сундук. Они считают, что это — «часть семейной истории».