Мир 24 октября 2022, 07:37 Сунак заявил Джонсону, что его возвращение будет катастрофой — СМИ The Sun: Сунак заявил Джонсону о нежелательности его участия в гонке за место премьера flickr

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Бывший глава британского Минфина Риши Сунак времч встречи с экс-премьером Борисом Джонсоном 22 октября высказал мнение, что его возвращение на пост главы кабмина окажется катастрофой для Консервативной партии, Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источники.

«Она (встреча) была дружеской и сердечной, но действительность такова, что возвращение Бориса было бы катастрофой для партии, и Риши ясно дал это понять», — сказал собеседник издания.

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Ранее газета The Telegraph написала, что Джонсон и Сунак провели встречу, но ни о никаких соглашениях речи не идет.

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Позже стало известно, что Джонсон не станет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и не будет претендовать на кресло премьера.

Лиз Трасс заявила 21 октября о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании. В этой должности она провела лишь 45 дней.