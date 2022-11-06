Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность отказа от ископаемого топлива | 360°

Мир 06 ноября 2022, 04:42 Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность отказа от ископаемого топлива Премьер Британии Сунак: конфликт на Украине усилил важность отказа от ископаемого топлива YouTube

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. Его слова передал телеканал Sky News.

Сунак перед участием в конференции ООН по изменению климата, которая пройдет с 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе, сделал заявление. По его мнению, борьба с изменением климата является залогом процветания в будущем.

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Ситуация на Украине, а также манипуляции с ценами на энергоресурсы лишь усилили важность прекращения зависимости Великобритании от ископаемого топлива, подчеркнул премьер. Правительство рассчитывает сделать Соединенное Королевство «сверхдержавой в области чистой энергии».

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Ранее немецкие власти заявили о росте числа беженцев с Украины. Это связано с энергетическим кризисом в стране — отсутствием стабильной подачи электричества и тепла. Аналогичные проблемы появились у всех стран Европы, поскольку Брюссель поддержал санкционную политику в отношении России.