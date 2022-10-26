Сунак захотел вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:20 Сунак захотел вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга FT: Сунак захотел вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга Википедия

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Новый британский премьер планирует возобновить мораторий на добычу газа методом фрекинга. Этот способ отменила его предшественница Лиз Трасс. О решении Сунака написала газета The Financial Times со ссылкой на источник в кабмине Великобритании.

«Высокопоставленный источник в правительстве подтвердил The Financial Times, что решение Трасс, разрешающее фрекинг, будет изменено», — сказано в материале газеты.

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Фрекинг — это метод добычи энергоресурсов. В частности, речь идет о сланцевом газе, его получают гидроразрывом пласта.

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Издание Politico сообщило, что Сунак планирует отменить многие начинания Трасс. Он намерен это сделать, чтобы убедить врагов и друзей Великобритании в отсутствии хаоса внутри страны.

Риши Сунак стал премьер-министром Соединенного Королевства и лидером правящей Консервативной партии 24 октября. Он пришел на смену Лиз Трасс, которая подала в отставку на прошлой неделе после 45 дней в должности главы британского кабмина.