Мир 01 ноября 2022, 03:06 Сунак увеличит налоги, чтобы устранить дыру в бюджете Великобритании — СМИ FT: премьер Великобритании Сунак увеличит налоги для стабилизации экономики Викимедиа

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует увеличить налоги для того, чтобы заполнить пустоту в государственном бюджете. Речь идет о 57,5 миллиарда долларов. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на источники в британском Минфине.

В издании сообщили, что глава министерство финансов и Сунак уже согласовали такой план.

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«Это будет тяжело. <…> Всем придется вносить больший вклад посредством налогов, если мы хотим сохранить госуслуги», — процитировало издание своего собеседника.

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Он также добавил, что в такой ситуации королевство оказалось из-за заимствования средств во время пандемии и после масштабной поддержки населения по счетам за электричество. Источник подчеркнул, что одно лишь сокращение расходов не поможт Британии решить эту проблему.

Сунака избрали премьером Великобритании и лидером Консервативной партии неделю назад, 24 октября. После вступления в должность он пообещал, что при нем страна не отступит от курса на поддержку Украины.