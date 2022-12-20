Мир 20 декабря 2022, 12:16 Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия Британский премьер Сунак потребовал лишить Россию возможности пополнять запасы оружия

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Украина должна получать еще больше военной помощи от стран Запада, а Россию нужно лишить способности пополнять свои запасы вооружения. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на саммите лидеров стран Северной Европы, сообщило издание Washington Examiner.

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки», — сказал политик.

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Ранее премьер Великобритании высказал мнение, что переговоры о прекращении боевых действий на Украине бессмысленны до тех пор, пока российские силы остаются «на территории республики». По его словам, российские власти якобы могут использовать переговоры о прекращении огня для перегруппировки войск. Сунак в связи с этим считает, что переговоры необходимо проводить только после вывода росссийской армии с Украины.

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что это решение связано с необходимостью защитить Донбасса. Он подчеркнул, что нужно покончить с издевательствами и геноцидом, от которых восемь лет страдали жители Донецкой и Луганской народных республик.