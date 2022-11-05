Сунак предупредил британцев, что не сможет решить все проблемы граждан | 360°

Мир 05 ноября 2022, 03:52 Сунак предупредил британцев, что не сможет решить все проблемы граждан Премьер-министр Великобритании Сунак: государство не может решить все проблемы граждан freepik

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил граждан, что им не стоит ожидать от государства мгновенного решения всех проблем. В интервью газете Times Сунак напомнил, что перед выборами он честно говорил о масштабах предстоящих экономических трудностей.

«Ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста», — сказал политик.

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Сунак также признал, что доверие к Консервативной партии было подорвано «безумными» бюджетными выходками его предшественницы Лиз Трасс.

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Он также отметил, что основным приоритетом в его политике сейчас является борьба с инфляцией.

Ранее появилась информация, что новый премьер-министр планирует увеличить налоги для того, чтобы заполнить пустоту в государственном бюджете. Речь идет о 57,5 миллиарда долларов.

Британцы, конечно, выразили недовольство этой мерой. Пользователи сети посоветовали ему для начала обложить налогами банкиров и нефтяные компании.