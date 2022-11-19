Мир 19 ноября 2022, 18:04 Сунак пообещал Зеленскому усилить ПВО Украины — СМИ Daily Mail: британский премьер Сунак пообещал Украине новую партию оружия Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак днем 19 ноября посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава британского правительства пообещал усилить военную поддержку, сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, власти Великобритании намерены помочь Украине в усилении системы ПВО в стране. Позже Сунак в своих соцсетях опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому.

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«Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами на протяжении всего пути», — написал глава правительства Великобритании.

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Королевство поставит Вооруженным силам Украины 125 зенитных орудий и средства для борьбы с беспилотниками, заявили в канцелярии Риши Сунака. На встрече с Владимиром Зеленским он обсудил планы по «реконструкции страны», сообщило издание Runews.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Зеленский оказался в безвыходной ситуации. Экс-президент подчеркнул, что украинский лидер не может признать распада Украины, потому что боится расправы со стороны националистов.