Мир 08 ноября 2022, 09:23 Сунак отказался идти на контакт с Зеленским — украинские СМИ «Резидент»: премьер Сунак отказался идти на контакт с президентом Зеленским Википедия

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал украинский Telegram-канал «Резидент».

Источник канала в офисе президента Зеленского рассказал, что представители украинского лидера пытались найти поддержку у британского премьера относительно требований США возобновить мирные переговоры с Россией.

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«Но Риши Сунак отказался общаться с Зеленским. На Банковой сейчас растерянность и тактическая пауза перед следующим этапом консультаций с Госдепом, который должен пройти сразу после выборов в США», — написано в сообщении издания.

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При этом британский таблоид Daily Mail заявил, что Сунак хочет серьезно сократить помощь украинским беженцам и самой стране из-за дефицита бюджета в Великобритании. Это же издание написало, что Сунак обнаружил брешь в бюджете на сумму 50 миллиардов фунтов стерлингов (3,51 триллиона рублей).